13:17 07.02.2022
Эрдоган вновь будет бороться за пост президента Турции
Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган станет кандидатом на президентских выборах в 2023 году, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте star.com.tr, на президентских выборах в 2023 году Эрдоган будет кандидатом от «Альянса народа». Об этом заявил глава входящей в альянс Партии национального движения Девлет Бахчели.
Наш кандидат в президенты ясен, это господин Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года и «Альянс народа» также одержит новую победу.Девлет Бахчели
Напомним, в июне 2023 года в Турции состоятся президентские и парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом.
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