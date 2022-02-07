Последствия коронавируса — как помочь организму восстановиться

При попадании в организм патогенов включается защитная реакция организма – выработка цитокинов, нейтрализующих инфекцию. В случае с коронавирусом, антитела нередко атакуют собственные клетки организма.

Патогены – микроорганизмы, способные вызвать какие-либо нарушения или развитие заболеваний в организме человека.

Реабилитация дыхательных органов

Коронавирус и пневмония не проходят без следа. Зачастую после болезни люди жалуются на одышку. Причина этому – фиброз, явление, при котором пораженные участки легкого не могут функционировать в полную силу, поэтому приходится дышать чаще.

Чтобы восстановить работу легких, врачи рекомендуют:

соблюдать положение тела, при котором легкие максимально раскрываются (сидя или лежа на животе);

делать дыхательную гимнастику;

делать вибрационный массаж, чтобы избавиться от мокроты;

в зависимости от состояния здоровья постепенно начинать заниматься спортом;

правильно питаться, принимать витамины и пить больше воды.

Восстановление голоса

После перенесенной легкой или средней формы COVID-19 может оставаться першение в горле, от которого способны помочь полоскания настоями календулы, ромашки или липы.

Чтобы избавиться от сухости во рту, затрудненного глотания при приеме пищи, медики рекомендуют:

принимать пищу в ровном положении и в спокойной обстановке;

соблюдать вертикальное положение после приема пищи;

медленно глотать пищу;

постепенно переходить на продукты с твердой консистенцией.

Для максимально быстрого восстановления горла и связок важно поддерживать правильный микроклимат – влажность воздуха в помещении не менее 40-50% и температуру до 20ºС.

Восстановление работы сердца

Довольно часто после перенесенной болезни встречаются осложнения в работе сердца. Возникают такие симптомы, как нарушение сердечного ритма, чувство тяжести в грудной клетке, недостаток воздуха.

В случае появления этих симптомов следует обратиться к врачу-кардиологу, сдать анализы, сделать кардиограмму.

Ментальные проблемы

При заболевании коронавирусом нарушается связь нейромедиаторов в мозге. Это приводит к чрезмерному перевозбуждению, тревоге, бессоннице. При таких симптомах следует обратиться к неврологу.