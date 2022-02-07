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15:14 07.02.2022

Последствия коронавируса — как помочь организму восстановиться

COVID-19 Фото: Zakon.kz
Нередко переболевшие COVID-19 жалуются на последствия, справляться с которыми иногда следует при помощи специалистов. В среднем восстановление после болезни занимает от двух недель до двух месяцев, сообщает Zakon.kz.

При попадании в организм патогенов включается защитная реакция организма – выработка цитокинов, нейтрализующих инфекцию. В случае с коронавирусом, антитела нередко атакуют собственные клетки организма.  

Патогены – микроорганизмы, способные вызвать какие-либо нарушения или развитие заболеваний в организме человека.

Реабилитация дыхательных органов

Коронавирус и пневмония не проходят без следа. Зачастую после болезни люди жалуются на одышку. Причина этому – фиброз, явление, при котором пораженные участки легкого не могут функционировать в полную силу, поэтому приходится дышать чаще.

Чтобы восстановить работу легких, врачи рекомендуют:

  • соблюдать положение тела, при котором легкие максимально раскрываются (сидя или лежа на животе);

  • делать дыхательную гимнастику;

  • делать вибрационный массаж, чтобы избавиться от мокроты;

  • в зависимости от состояния здоровья постепенно начинать заниматься спортом;

  • правильно питаться, принимать витамины и пить больше воды.

Восстановление голоса

После перенесенной легкой или средней формы COVID-19 может оставаться першение в горле, от которого способны помочь полоскания настоями календулы, ромашки или липы. 

Чтобы избавиться от сухости во рту, затрудненного глотания при приеме пищи, медики рекомендуют:

  • принимать пищу в ровном положении и в спокойной обстановке;

  • соблюдать вертикальное положение после приема пищи;

  • медленно глотать пищу;

  • постепенно переходить на продукты с твердой консистенцией.

Для максимально быстрого восстановления горла и связок важно поддерживать правильный микроклимат – влажность воздуха в помещении не менее 40-50% и температуру до 20ºС.

Восстановление работы сердца

Довольно часто после перенесенной болезни встречаются осложнения в работе сердца. Возникают такие симптомы, как нарушение сердечного ритма, чувство тяжести в грудной клетке, недостаток воздуха.

В случае появления этих симптомов следует обратиться к врачу-кардиологу, сдать анализы, сделать кардиограмму. 

Ментальные проблемы

При заболевании коронавирусом нарушается связь нейромедиаторов в мозге. Это приводит к чрезмерному перевозбуждению, тревоге, бессоннице. При таких симптомах следует обратиться к неврологу.

Часто пациенты жалуются на психологические нарушения: из-за стресса у них может развиться депрессия, справиться с которой поможет психолог. 

Наргиз Рахимжан
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