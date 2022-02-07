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13:54 07.02.2022

Затрагивает репутацию – Имангали Тасмагамбетов о фейковых аккаунтах в соцсетях

фейковые аккаунты Фото: pixabay
В Facebook и Instagram можно обнаружить фейковые страницы, которые были созданы от имени Имангали Тасмагамбетова. К этим аккаунтам государственный деятель отношения не имеет, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отмечено на сайте Stopfake.kz, один из таких аккаунтов в Instagram — tasmagambetov_official — собрал более 45 тыс. подписчиков, другой — imaangali_tasmagambetov — более тысячи подписчиков.

В Facebook также созданы страницы от его имени.

В социальных сетях от моего имени появились фейк-аккаунты и фейк- страницы, на которых выкладываются материалы провокационного характера. Безусловно, это не только затрагивает мою репутацию, но и показывает уязвимость и безопасность каждого человека в интернет-пространстве. Хочу заявить, что у меня в социальных сетях нет никаких страниц. Имангали Тасмагамбетов

Тасмагамбетов призывает не поддаваться на всякого рода провокации и не способствовать распространению ложной информации.

Имангали Тасмагамбетов родился в 1956 году. Трудовую деятельность начинал тренером, учителем.

В разные годы занимал посты помощника президента РК (08.1993 – 03.1995); заместителя премьер-министра РК (03.1995 – 10.1997); первого помощника президента РК (09.1998 – 17.02.1999); акима Атырауской области (18.02.1999 – 14.12.2000); премьер-министра РК (28.01.2002 – 11.06.2003); акима Алматы (08.12.2004 – 04.04.2008); акима Астаны (04.04.2008 – 22.10.2014).

С 2017 года был послом Казахстана в России. В декабре 2019 года был освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.

Анастасия Московчук
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