Еще один праздничный день появится в Казахстане

В частности, перечень праздничных дат дополняется пунктом 13-1:

День судьи и работника суда – 24 июня.

Новый праздничный день предлагается установить как дань признательности судьям, работникам суда за их вклад в развитие конституционных основ, в обеспечение законности, защиты прав и законных интересов личности.

Как следует из пояснительной записки, в качестве даты профессионального праздника «День судьи и работника суда» не случайно предлагается определить 24 июня. Именно в этот день в 1992 году в закон «О судоустройстве Казахской ССР», действующий с первых дней независимости, внесены изменения и дополнения об осуществлении правосудия только судом.

В нем же отражено, что судами республики являются Верховный суд и местные суды (областные, городские, районные), а также вновь образованные военные суды.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 февраля.