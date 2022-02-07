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Законодательство РК
14:07 07.02.2022

Еще один праздничный день появится в Казахстане

День судьи и работника суда Фото: primerminister.kz
Верховный суд РК подготовил проект постановления правительства, которым вносятся дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень праздничных дат дополняется пунктом 13-1:

День судьи и работника суда – 24 июня.

Новый праздничный день предлагается установить как дань признательности судьям, работникам суда за их вклад в развитие конституционных основ, в обеспечение законности, защиты прав и законных интересов личности.

Как следует из пояснительной записки, в качестве даты профессионального праздника «День судьи и работника суда» не случайно предлагается определить 24 июня. Именно в этот день в 1992 году в закон «О судоустройстве Казахской ССР», действующий с первых дней независимости, внесены изменения и дополнения об осуществлении правосудия только судом.

В нем же отражено, что судами республики являются Верховный суд и местные суды (областные, городские, районные), а также вновь образованные военные суды.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 февраля.

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