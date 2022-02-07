Трое детей пострадали в массовом ДТП в Алматинской области

Согласно информации, опубликованной в одном из Instagram-пабликов, авария произошла на трассе, ведущей в сторону горнолыжного курорта «Табаган». Как сообщается, Mercedes ехал по «встречке» и ударил две машины – Toyota Estima и Subaru Legacy. В Subaru находились муж, жена и трое детей, все в реанимации, кроме одного ребенка.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

ДТП произошло 6 февраля около 17:30 на автодороге Алматы – «Табаган» в Талгарском районе. Mercedes двигался в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомашинами – Toyota и Subaru. Пресс-служба ДП Алматинской области

В аварии пострадали шесть человек: 69-летний водитель Mercedes (доставлен в больницу Алматы), 40-летний водитель Subaru и его четыре пассажира, трое из них — несовершеннолетние (с различными травмами доставлены в ЦРБ Талгарского района).