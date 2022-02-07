14:19 07.02.2022
Трое детей пострадали в массовом ДТП в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе трое детей, передает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной в одном из Instagram-пабликов, авария произошла на трассе, ведущей в сторону горнолыжного курорта «Табаган». Как сообщается, Mercedes ехал по «встречке» и ударил две машины – Toyota Estima и Subaru Legacy. В Subaru находились муж, жена и трое детей, все в реанимации, кроме одного ребенка.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.
ДТП произошло 6 февраля около 17:30 на автодороге Алматы – «Табаган» в Талгарском районе. Mercedes двигался в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомашинами – Toyota и Subaru.Пресс-служба ДП Алматинской области
В аварии пострадали шесть человек: 69-летний водитель Mercedes (доставлен в больницу Алматы), 40-летний водитель Subaru и его четыре пассажира, трое из них — несовершеннолетние (с различными травмами доставлены в ЦРБ Талгарского района).
По факту начато досудебное производство, предусмотренное ст. 345 УК РК. В отношении водителей назначена химико-токсикологическая экспертиза для установления факта употребления алкоголя.Пресс-служба ДП Алматинской области