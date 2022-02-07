Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:48 07.02.2022

В Казахстане в ближайшие дни ожидаются осадки и гололед

непогода Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8-10 февраля. На большей территории страны прогнозируются осадки, туман и гололед, передает Zakon.kz.
В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней. В связи с этим в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра.РГП «Казгидромет»

В ведомстве отметили, что к концу периода на северные, восточные, центральные регионы Казахстана сместится антициклон из районов Западной Сибири, который принесет прекращение осадков и понижение температур.

Так, в северных регионах в ночные часы ожидаются морозы до -15…-28 °C, в центральных регионах – до -15…-25°C, на востоке Казахстана – до -15…-30 °C. РГП «Казгидромет»
Оксана Житникова
Казгидромет Казахстан
Скончалась легенда золотого века индийского кино
06.02.2022
Эрдоган ответил Токаеву на пожелания выздоровления
06.02.2022
Туман, гололед и низовая метель ожидаются в Казахстане
06.02.2022
Юлия Галышева заняла 11 место на Олимпиаде-2022
06.02.2022
В Алматы отменяется «оранжевый» уровень террористической опасности
06.02.2022
Главная Топ LIVE Все