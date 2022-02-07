В Казахстане в ближайшие дни ожидаются осадки и гололед

В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней. В связи с этим в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра. РГП «Казгидромет»

В ведомстве отметили, что к концу периода на северные, восточные, центральные регионы Казахстана сместится антициклон из районов Западной Сибири, который принесет прекращение осадков и понижение температур.