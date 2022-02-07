14:48 07.02.2022
В Казахстане в ближайшие дни ожидаются осадки и гололед
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8-10 февраля. На большей территории страны прогнозируются осадки, туман и гололед, передает Zakon.kz.
В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней. В связи с этим в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра.РГП «Казгидромет»
В ведомстве отметили, что к концу периода на северные, восточные, центральные регионы Казахстана сместится антициклон из районов Западной Сибири, который принесет прекращение осадков и понижение температур.
Так, в северных регионах в ночные часы ожидаются морозы до -15…-28 °C, в центральных регионах – до -15…-25°C, на востоке Казахстана – до -15…-30 °C. РГП «Казгидромет»