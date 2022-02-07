Полицейский спас роженицу в ЗКО

6 февраля 38-летняя женщина с мужем направлялась в Актобе на поезде «Тальго». Пассажирка находилась на восьмом месяце беременности. После станции ей внезапно стало плохо, открылось сильное кровотечение.

Поезд экстренно остановили и вызвали скорую помощь, однако бригада не смогла подъехать к месту остановки из-за снега. На помощь пришел начальник линейного отдела полиции на станции Уральск Мухатай Аяпов: он подъехал к поезду на своей машине, вынес женщину из поезда на руках и отвез в Бурлинскую районную больницу.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Женщину сразу же забрали в операционное отделение, где спустя примерно полчаса-час она родила девочку. Мухатай Аяпов

Сам полицейский говорит, что изрядно поволновался.

Супруг роженицы Нурбол Жолдаспаев сказал, что она и новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Он также выразил огромную благодарность сотрудниками транспортной полиции и пожелал дальнейших успехов в работе.