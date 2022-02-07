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14:58 07.02.2022

Полицейский спас роженицу в ЗКО

Беременная женщина Фото: pixabay
Беременная женщина ехала в поезде, когда ей стало плохо, открылось сильное кровотечение. Скорая помощь не смогла подъехать к месту инцидента из-за снега. Полицейский лично доставил роженицу в больницу, передает Zakon.kz.

6 февраля 38-летняя женщина с мужем направлялась в Актобе на поезде «Тальго». Пассажирка находилась на восьмом месяце беременности. После станции ей внезапно стало плохо, открылось сильное кровотечение.

Поезд экстренно остановили и вызвали скорую помощь, однако бригада не смогла подъехать к месту остановки из-за снега. На помощь пришел начальник линейного отдела полиции на станции Уральск Мухатай Аяпов: он подъехал к поезду на своей машине, вынес женщину из поезда на руках и отвез в Бурлинскую районную больницу.

Спасение беременной женщины

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Женщину сразу же забрали в операционное отделение, где спустя примерно полчаса-час она родила девочку.Мухатай Аяпов

Сам полицейский говорит, что изрядно поволновался.

Супруг роженицы Нурбол Жолдаспаев сказал, что она и новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Он также выразил огромную благодарность сотрудниками транспортной полиции и пожелал дальнейших успехов в работе.

Ирина Мишура
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