AM Best повысило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу для АО «Страховая компания «Халык»

Международное агентство AM Best повысило прогноз АО «Страховая компания «Халык» с негативного на стабильный и подтвердило рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B++» и долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BBB».

Изменение прогноза на «Стабильный» указывает на повышенную устойчивость баланса компании, которую AM Best оценивает как очень сильную. Эксперты рейтингового агентства также отметили эффективные действия руководства Группы Halyk, подкрепленные улучшением системы отбора и оценки рисков, высокие операционные показатели, ограниченный бизнес-профиль и грамотное управление рисками страховой компании «Халык».

Устойчивость баланса СК «Халык» поддерживается капитализацией с поправкой на риск на самом высоком уровне, измеряемом коэффициентом достаточности капитала Best (BCAR) и относительно консервативным инвестиционным портфелем с хорошей ликвидностью.

Данный факт, безусловно, является важной точкой развития в деятельности любой страховой компании, и мы рады, что авторитетное международное агентство AM Best достаточно высоко оценило нашу работу. Сегодня потребители часто обращаются к кредитным рейтингам AM Best, чтобы проверить финансовую стабильность и репутацию страховой компании перед покупкой страхового продукта. Наши клиенты, финансовые специалисты и инвесторы смогут использовать данную информацию, чтобы принимать выгодные и обоснованные решения. Председатель правления страховой компании «Халык» Ерлан Камбетбаев

AM Best – единственное международное рейтинговое агентство, чья деятельность сосредоточена исключительно на мировой страховой отрасли и оценке кредитоспособности страховых компаний. AM Best использует как качественные, так и количественные показатели для оценки способности страховой компании оплачивать претензии и выполнять свои финансовые обязательства.

Страховая компания «Халык» работает на рынке Казахстана более 25 лет и оказывает полный спектр страховых услуг по всем категориям юридических и физических лиц. Является одним из лидеров на внутреннем рынке общего страхования, занимая второе место по сбору брутто-премий по итогам 2021 года. Входит в крупнейшую финансовую группу в Казахстане – Halyk Group.