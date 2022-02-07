Сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram

На сбои в работе мессенджеров казахстанцы начали жаловаться примерно в 15:20 по времени Нур-Султана.

Также сбой в работе Telegram произошел в России. Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 11:55 мск (14:55 по времени Нур-Султана) было зафиксировано 186 жалоб: 41% пользователей жалуется на неполадки в работе приложения, 32% – на проблемы с подключением к серверу, еще 27% – на проблемы с отправкой сообщений.

Вместе с тем с проблемами в работе мессенджера столкнулись также жители Украины, Беларуси, Германии и ряда других стран.