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15:35 07.02.2022

Сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram

whatsapp, telegram, работа, сбой Фото: pixabay
Пользователи Сети сообщают о сбоях, произошедших в работе двух мессенджеров – WhatsApp и Telegram, передает Zakon.kz.

На сбои в работе мессенджеров казахстанцы начали жаловаться примерно в 15:20 по времени Нур-Султана.

Также сбой в работе Telegram произошел в России. Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 11:55 мск (14:55 по времени Нур-Султана) было зафиксировано 186 жалоб: 41% пользователей жалуется на неполадки в работе приложения, 32% – на проблемы с подключением к серверу, еще 27% – на проблемы с отправкой сообщений.

Вместе с тем с проблемами в работе мессенджера столкнулись также жители Украины, Беларуси, Германии и ряда других стран.

Динара Халдарова
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