Борьбу с коррупцией в армии обсудили в Минобороны РК

Всем известно, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами объявил о бескомпромиссной борьбе с коррупцией. В реализации государственной концепции противодействия коррупции на 2022-2026 годы на нашу комиссию возложены важные задачи. Сегодня мы проводим первое в текущем году заседание. Меры противодействия коррупции в армии будут направлены нами на искоренение бюрократии, повышение прозрачности и открытости. Председатель антикоррупционной комиссии, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов

Профилактика коррупционных правонарушений в воинских коллективах, выявление и устранение причин, а также условий, которые способствовали их совершению, остаются приоритетным направлением деятельности оборонного ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

На первом в 2022 году заседании комиссии, проведенном перед открытием нового финансового года, особое внимание обращено на принимаемые меры в ходе проведения процедур государственных закупок, а также по предупреждению коррупции в ходе приписной и призывной кампаний. Необходимо предусмотреть коррупционные риски, которые могут возникать в данных направлениях деятельности.

В ходе заседания комиссией Министерства обороны были подведены итоги деятельности по противодействию коррупции в Вооруженных силах за 2021 год. Отмечено, что количество коррупционных преступлений по сравнению с 2020 годом снизилось в полтора раза.

Антикоррупционной комиссией ведомства проведено десять заседаний, выработано 176 рекомендаций. Гарнизонными комиссиями по противодействию коррупции организовано более 180 мероприятий по обсуждению актуальных вопросов, свыше 300 совещаний с участием сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Отмечено, что одним из современных способов профилактики коррупционных проявлений стала цифровизация. Она обеспечивает не только доступность услуг для граждан, но и прежде всего прозрачность процедур. Как отметил глава государства, в проведении цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты.

В рамках движения в этом направлении в местных органах военного управления и подразделениях военной полиции активизирована работа проектных офисов «Қарулы Күштер – адалдық алаңы». Разработан пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления», интегрированный с информационными системами других госорганов. Военной полицией запущено мобильное приложение «Әскери сенім». В нем зарегистрировались свыше 3 тыс. человек, принято 134 сообщения по вопросам социального, финансового и правового характера.

На заседании с докладами выступили должностные лица оборонного ведомства. В частности, начальник департамента организационно-мобилизационной работы, полковник Сакен Жусупов в своем докладе отметил, что главными направлениями деятельности по противодействию коррупции в местных органах военного управления являются разъяснительная работа с населением о порядке оказания государственных услуг, призыва граждан на срочную службу и воинские сборы, а также индивидуально-воспитательная работа с личным составом.

В рамках реализации поручений президента страны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов обозначил ряд задач.

Все руководители структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил, главнокомандующие видами, командующие родами войск, войсками региональных командований должны считать противодействие коррупции приоритетным направлением своей служебной деятельности. Они обязаны довести до каждого подчиненного военнослужащего информацию о персональной ответственности за бездействие в борьбе с коррупцией. Председатель комиссии Султан Камалетдинов

Важным направлением обозначено исключение бюрократического процесса при организации государственных закупок, расширение их прозрачности и открытости.

Даны указания при назначении военнослужащих учитывать их моральные качества, результаты полиграфологического исследования, а также их отношение к принятию антикоррупционных мер. Пресекать дарение подарков командирам (начальникам), а также несанкционированные сборы денежных средств.

В сфере организации питания необходимо принять меры общественного контроля с привлечением Комитета солдатских матерей, служб по работе с членами семей военнослужащих.