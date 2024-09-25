Вопросы противодействия коррупции в Туркестанской области на особом контроле

Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Туркестанской области.

В нем приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Мурат Тюлеубаев, руководители правоохранительных органов и управлений, акимы районов и городов.

На повестке дня рассмотрены три вопроса.

Сначала обсуждены итоги внешнего анализа коррупционных рисков в сфере занятости и социальных программ, по которому заслушаны доклады руководителя Управления превенции областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Нұрлана Құдайбергенова и руководителя Управления координации занятости и социальных программ области Асии Темирбаевой.

Фото: акимат Туркестанской области

По итогам внешнего анализа установлены факты неэффективного расходования средств на субсидируемые рабочие места, перечисления необоснованных выплат по адресной социальной помощи, коррупционные риски при предоставлении услуг индивидуальных помощников, при поставке технических средств реабилитации, а также внесены соответствующие рекомендации по их устранению.

"Поручаю устранить все недостатки в этой сфере. Мы внимательно изучили сферу образования и выявили финансовые нарушения. Теперь вместе с ответственными правоохранительными органами проводится проверка всех учреждений социальной сферы. Проводится мониторинг финансового состояния во всех сферах. Каждая копейка бюджета государства должна быть эффективной и расходоваться в своих целях, в интересах страны. Беззаконие недопустимо. Руководителям управлений, акимам районов и городов необходимо активизировать работу по противодействию коррупции. Усилить контроль. Будем постоянно следить за этим вопросом и продолжать соответствующую работу", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Туркестанской области

Второй вопрос повестки дня – ход строительства "объектов-долгостроя" области, где ответственным даны поручения по завершению строительства и урегулированию вопроса строительства школы в Ордабасинском районе, моста в Толебийском районе. Кроме того, на заседании рассмотрен ход реализации типового базового направления №4 "Профилактика и противодействие коррупции".

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Мурат Тюлеубаев отметил, что в государственных, бюджетных и квазигосударственных учреждениях необходимо и дальше продолжать совместную работу по устранению коррупционных рисков, этот вопрос находится на постоянном контроле.

Фото: акимат Туркестанской области

По итогам заседания ответственным руководителям, акимам районов и городов даны соответствующие поручения со стороны акима области Дархана Сатыбалды и членов комиссии.

Фото: акимат Туркестанской области