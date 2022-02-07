Казахстанские конькобежки не вошли в состав призеров Олимпиады-2022

Честь Казахстана в этой дисциплине защищали Екатерина Айдова и Надежда Морозова. Первой на ледовую дорожку Пекина вышла знаменосец казахстанской олимпийской дружины Екатерина Айдова. В соперничестве с россиянкой Евгенией Лаленковой она пробежала дистанцию за 1:59:01, что дало ей итоговое 18-е место.

Затем в 11-й паре на дистанцию вышла Надежда Морозова, ей оппонировала многоопытная Антуанетта Де Йонг из Голландии, которая первой добралась до финиша. Этим забегом голландка выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2022. А Надежда финишировала в итоговом протоколе на 14-й строчке.

Чемпионкой в данной программе конькобежного спорта стала другая голландка – Ирен Вюст, это ее шестая золотая олимпийская медаль. «Серебра» удостоилась представительница Японии – Михо Такаги.

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