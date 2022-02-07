Нет денег помогать каждому – Карашукеев о господдержке ЛПХ

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что на сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн личных подсобных хозяйств, которыми по итогам 2020 года произведено продукции сельского хозяйства на 2,6 трлн тенге, или 41,5% всей продукции.

Удовлетворяя львиную долю потребности внутреннего продовольственного рынка, ЛПХ лишены мер государственной поддержки. Остаются нерешенными их такие проблемные вопросы, как дефицит пастбищных и сенокосных угодий, экономическая недоступность кормов, сбыт выращенной продукции по справедливой цене, обеспечение материально-техническими ресурсами. Кроме того, этот вид деятельности не урегулирован отдельным законодательным актом, не определен их статус. По сути дела личные подсобные хозяйства работают, не имея законодательной основы. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

В этой связи, добавил он, разработан проект закона «О личном подсобном хозяйстве» с сопутствующими поправками.

В документе дается понятие личному подсобному хозяйству, определяется его статус как вида непредпринимательской деятельности, что важно для регулирования вопросов налогообложения.

Местные исполнительные органы проектом закона наделяются дополнительными полномочиями в части создания условий для развития личных подсобных хозяйств. Прежде всего, это касается вопросов обеспечения пастбищными и сенокосными угодьями в рамках земельного законодательства, организации снабжения материальными ресурсами, реализации выращенной продукции.

Даем им право решить проблемные вопросы развития личных подсобных хозяйств в зависимости от возможности местных бюджетов. Это касается создания необходимой производственной инфраструктуры для их кооперативов. Усиливаем их ответственность по вопросам развития личных подсобных хозяйств, вводим норму отчетности акимов перед жителями села по этому вопросу. Создаем законодательную основу для оказания им мер государственной поддержки. И эта работа будет проведена через кооперативы личных подсобных хозяйств. Глава МСХ РК

Министр уверен, что принятие данного законопроекта позволит создать законодательную основу, которая урегулирует отношения, возникающие при ведении ЛПХ, открыть им доступ к мерам господдержки через их кооперации и на этой основе повысить их эффективность и поднять жизненный уровень сельских жителей.

Позже он объяснил, почему господдержка, предоставляемая ЛПХ, будет только при вступлении в сельхозкооперативы.