В Таразе открылся аутизм-центр «Асыл Мирас»

Тараз стал десятым городом в Казахстане, в котором функционирует сеть аутизм-центров Фонда Булата Утемуратова.

Центр, открытый в сотрудничестве с акиматом Жамбылской области, сможет принимать до 300 детей в год. Здесь уже готовы принять первую группу из 52 детей в возрасте до 18 лет.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Открытие такого уникального центра в Таразе будет способствовать социальной интеграции в общество детей с особыми потребностями. Выражаю благодарность Фонду Булата Утемуратова за обучение наших педагогов передовым методикам коррекции аутизма, которые позволят улучшить качество жизни детей и подростков с расстройствами аутистического спектра, проживающих в нашем регионе, – отметил глава области Бердибек Сапарбаев.

Благодаря программе Фонда Булата Утемуратова «Аутизм. Мир один для всех» более 11 тыс. детей с расстройствами аутистического спектра и их семьи получили высококвалифицированную помощь. Специалисты центров занимаются непрерывным изучением и внедрением в Казахстане наиболее эффективных мировых практик оказания помощи детям с аутизмом.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Центры «Асыл Мирас» работают по шести программам интервенции, направленным на выявление РАС и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков. Занятия проводятся по технологиям, разработанным международными экспертами из Калифорнийского университета и Marcus Autism Center в Атланте, США. Каждый ребенок проходит трехмесячный цикл обучения согласно индивидуально подобранной программе. Записаться в центр могут дети до 18 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). Занятия проводятся бесплатно.

За семь лет программа «Аутизм. Мир один для всех» доказала свою эффективность. Навыки детей после завершения курса в среднем улучшаются в два раза. Мы гордимся каждым новым центром, потому что за каждым из них стоят реальные истории тысяч казахстанских семей, чьи дети обрели шанс на более полноценную и самостоятельную жизнь, – сказал директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Центр «Асыл Мирас» — это современное пространство, полностью оборудованное и адаптированное под образовательные потребности детей с РАС. Все занятия проходят с вовлечением родителей, таким образом, обучение направлено не только на детей, но и на близкое окружение.

Мы давно слышали об эффективности программ центров «Асыл Мирас» и рады тому, что теперь наши дети смогут получить помощь бесплатно и в родном городе. Мы уже познакомились с педагогами и с нетерпением ждем начала занятий, – поделилась мама одного из детей Гульмира Абжан.