Отмена пожизненного председательства Елбасы в Совбезе и АНК — Токаев подписал поправки

В частности, речь идет об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Кроме того, отменена норма Конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», предусматривающая согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Первым Президентом РК – Елбасы.

В целом закон вносит поправки в конституционные законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности РК».