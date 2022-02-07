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Законодательство РК
17:09 07.02.2022

Отмена пожизненного председательства Елбасы в Совбезе и АНК — Токаев подписал поправки

поправки в конституционные законы Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Кроме того, отменена норма Конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», предусматривающая согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Первым Президентом РК – Елбасы.

В целом закон вносит поправки в конституционные законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности РК».

Лариса Черненко
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