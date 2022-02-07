В Совминке проходит ревакцинация препаратом Pfizer

Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 разработана немецкой компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer.

Что такое ревакцинация и почему она рекомендуется?

Ревакцинация — это дополнительная доза вакцины для усиления защиты от коронавирусной инфекции. Результаты исследований ученых разных стран показывают, что защита от COVID-19 начинает снижаться со временем после введения начальных доз вакцин, поэтому нужно получение бустерной дозы (ревакцинация).

Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным женщинам, но и лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложен Pfizer (Comitnaty). Министр здравоохранения Ажар Гиният

Ранее препарат Pfizer предлагали для вакцинации только беременным, кормящим и детям старше 12 лет.

Напомним, в Казахстане продолжается массовая вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. В Совминке могут бесплатно привиться пациенты старше 60 лет, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 274 607 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.