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17:34 07.02.2022

В Совминке проходит ревакцинация препаратом Pfizer

коронавирус Фото: пресс-служба АО «Центральная клиническая больница» (Совминка)
С начала 2022 года в АО «Центральная клиническая больница» (Совминка) стала доступна ревакцинация препаратом Pfizer. Данная вакцина предназначена для лиц старше 60 лет.

Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 разработана немецкой компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer.

Что такое ревакцинация и почему она рекомендуется?

Ревакцинация — это дополнительная доза вакцины для усиления защиты от коронавирусной инфекции. Результаты исследований ученых разных стран показывают, что защита от COVID-19 начинает снижаться со временем после введения начальных доз вакцин, поэтому нужно получение бустерной дозы (ревакцинация).

Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным женщинам, но и лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложен Pfizer (Comitnaty).Министр здравоохранения Ажар Гиният

Ранее препарат Pfizer предлагали для вакцинации только беременным, кормящим и детям старше 12 лет.

Напомним, в Казахстане продолжается массовая вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. В Совминке могут бесплатно привиться пациенты старше 60 лет, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 274 607 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Дополнительную информацию по вопросам вакцинации можно получить по телефонам: +7 727 261 04 50, +7 701 667 18 55. Адрес больницы: Алматы, ул. Шевченко, 59.

Анастасия Московчук
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