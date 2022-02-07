Херрманн отличилась в лыжных гонках и биатлоне на двух Олимпиадах

Золото Пекина – это вторая олимпийская медаль в карьере 33-летней немецкой спортсменки. Первую свою медаль – бронзовую – спортсменка завоевала в лыжных гонках. Это случилось в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Серебряным призером индивидуальной биатлонной гонки стала Анаис Шевалье-Буше из Франции. На третьей позиции представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Фото: olympic.kz

Казахстан в этой гонке был представлен единственной участницей – Галиной Вишневской-Шепоренко. В рамках индивидуальной гонки она, на огневом рубеже, допустила только один промах, и в итоге биатлонистка финишировала на 44-м месте. Данная позиция позволяет ей участвовать в гонке преследования, куда попадают 60 сильнейших в индивидуальной гонке.

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