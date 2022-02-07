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18:01 07.02.2022

Аким ВКО встретился с общественностью Семея

подведение итогов Фото: пресс-служба акимата ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с общественностью Семея. На встрече были подведены итоги 2021 года и реализации комплексного плана социально-экономического развития города, который утвержден Касым-Жомартом Токаевым в 2019 году.

Данный документ направлен на системное решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, реального сектора экономики, обеспечение занятости и роста доходов населения. Работы в рамках комплексного плана начались в 2020 году и продолжатся до 2025 года. Всего запланирована реализация 56 проектов на общую сумму 260 млрд тенге, из которых 98,5 млрд тенге выделили из республиканского бюджета, а остальную часть составили средства из местного бюджета, частных инвестиций и государственно-частного партнерства.

подведение итогов

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено активному развитию нового жилого района Карагайлы. Так, за два года здесь было введено в эксплуатацию пять арендных и 15 кредитных домов, построены внутриквартальные проездные дороги с велодорожками и освещением на общую сумму 3,5 млрд тенге. В этом году в микрорайоне начнется строительство современной школы на 1200 мест.

итога года

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Помимо этого, в рамках комплексного плана в Семее коммерческие застройщики ввели 20 многоэтажных жилых домов. По региональной программе «Одноэтажный Восток» частными застройщиками возведено 78 одноэтажных домов. Нужно отметить, что за два года планировалось ввести в эксплуатацию 256 тыс. квадратных метров жилья, фактически же введено свыше 400 тыс. квадратных метров, то есть в 1,6 раза больше намеченного плана. Активная застройка жилого сектора позволила решить жилищные вопросы более 2200 семей.

итоги года

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Инфраструктурным сектором при плане 4,2 млрд тенге освоено 5,5 млрд тенге на реализацию 12 проектов. Благодаря чему жители поселков Степной и Холодный ключ были обеспечены центральным водоснабжением. В поселке Ушактар построены внутриквартальные водопроводные сети. Для предотвращения загрязнения водных ресурсов был отремонтирован коммуникационный дюкер через реку Иртыш. Примечательно, что данная проблема с ремонтом не решалась последние 15 лет.

Вместе с тем Даниал Ахметов отметил, что Семей – важный транспортно-логистический и торговый узел региона, через который проходят дороги международного и республиканского значения. А потому особое внимание уделено обустройству дорог.

итоги года

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Ранее по программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в Семее была завершена реконструкция участков автомобильных дорог Омск – Майкапшагай, что способствовало значительному росту объемов перевозок транзитных грузов. Для развития транспортного и грузопассажирского потенциала будут реализованы два крупных проекта, в частности строительство обходной дороги города Семея протяженностью 51 км и реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш. В прошлом году завершена разработка технико-экономического обоснования проекта по строительству обхода, получена экспертиза на проект реконструкции автогужевого моста. В дальнейшем финансирование проектов будет отрабатываться с отраслевым министерством.

Многое сделано в части улучшения состояния городских дорог. За два года на текущий и средний ремонт дорожной сети выделено 7,2 млрд тенге, при плане 3 млрд тенге, что позволило привести в удовлетворительное состояние 90 км дорог и улиц. В установленные сроки в прошлом году завершена реконструкция автодороги по улице Джангельдина до трассы Омск – Майкапшагай, завершен средний ремонт 108 км автодороги Семей – Кайнар. Также было отремонтировано 106 улиц и дорог местного значения. Особое внимание уделено вопросам создания комфортной среды для горожан. С 2020 года было благоустроено 24 объекта. Среди них такие крупные объекты, как пешеходная зона «Абай жолы», территория вокруг мечети, реконструкция площади имени Абая, благоустройство улицы Мәңгілік Ел.

Как отметил Даниал Ахметов, сейчас городские власти совместно с депутатами должны провести встречи с населением, чтобы каждый житель города ознакомился с комплексным планом развития Семея и поделился мнением, что необходимо сделать для комфортной жизни в городе.

Анастасия Московчук
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
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