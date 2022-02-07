Аким ВКО встретился с общественностью Семея

Данный документ направлен на системное решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, реального сектора экономики, обеспечение занятости и роста доходов населения. Работы в рамках комплексного плана начались в 2020 году и продолжатся до 2025 года. Всего запланирована реализация 56 проектов на общую сумму 260 млрд тенге, из которых 98,5 млрд тенге выделили из республиканского бюджета, а остальную часть составили средства из местного бюджета, частных инвестиций и государственно-частного партнерства.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено активному развитию нового жилого района Карагайлы. Так, за два года здесь было введено в эксплуатацию пять арендных и 15 кредитных домов, построены внутриквартальные проездные дороги с велодорожками и освещением на общую сумму 3,5 млрд тенге. В этом году в микрорайоне начнется строительство современной школы на 1200 мест.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Помимо этого, в рамках комплексного плана в Семее коммерческие застройщики ввели 20 многоэтажных жилых домов. По региональной программе «Одноэтажный Восток» частными застройщиками возведено 78 одноэтажных домов. Нужно отметить, что за два года планировалось ввести в эксплуатацию 256 тыс. квадратных метров жилья, фактически же введено свыше 400 тыс. квадратных метров, то есть в 1,6 раза больше намеченного плана. Активная застройка жилого сектора позволила решить жилищные вопросы более 2200 семей.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Инфраструктурным сектором при плане 4,2 млрд тенге освоено 5,5 млрд тенге на реализацию 12 проектов. Благодаря чему жители поселков Степной и Холодный ключ были обеспечены центральным водоснабжением. В поселке Ушактар построены внутриквартальные водопроводные сети. Для предотвращения загрязнения водных ресурсов был отремонтирован коммуникационный дюкер через реку Иртыш. Примечательно, что данная проблема с ремонтом не решалась последние 15 лет.

Вместе с тем Даниал Ахметов отметил, что Семей – важный транспортно-логистический и торговый узел региона, через который проходят дороги международного и республиканского значения. А потому особое внимание уделено обустройству дорог.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Ранее по программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в Семее была завершена реконструкция участков автомобильных дорог Омск – Майкапшагай, что способствовало значительному росту объемов перевозок транзитных грузов. Для развития транспортного и грузопассажирского потенциала будут реализованы два крупных проекта, в частности строительство обходной дороги города Семея протяженностью 51 км и реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш. В прошлом году завершена разработка технико-экономического обоснования проекта по строительству обхода, получена экспертиза на проект реконструкции автогужевого моста. В дальнейшем финансирование проектов будет отрабатываться с отраслевым министерством.

Как отметил Даниал Ахметов, сейчас городские власти совместно с депутатами должны провести встречи с населением, чтобы каждый житель города ознакомился с комплексным планом развития Семея и поделился мнением, что необходимо сделать для комфортной жизни в городе.

Многое сделано в части улучшения состояния городских дорог. За два года на текущий и средний ремонт дорожной сети выделено 7,2 млрд тенге, при плане 3 млрд тенге, что позволило привести в удовлетворительное состояние 90 км дорог и улиц. В установленные сроки в прошлом году завершена реконструкция автодороги по улице Джангельдина до трассы Омск – Майкапшагай, завершен средний ремонт 108 км автодороги Семей – Кайнар. Также было отремонтировано 106 улиц и дорог местного значения. Особое внимание уделено вопросам создания комфортной среды для горожан. С 2020 года было благоустроено 24 объекта. Среди них такие крупные объекты, как пешеходная зона «Абай жолы», территория вокруг мечети, реконструкция площади имени Абая, благоустройство улицы Мәңгілік Ел.