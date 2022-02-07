Экопарк появится на Большом и Малом Талдыколе

На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк. Для этого выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. Разрабатывается проектно-сметная документация по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, сообщает сайт столичного акимата.

Проект экопарка на Малом Талдыколе (ул. Е-10, напротив ЖК «Зеленый квартал») предусматривает благоустройство водоема: вдоль водоема будет каменный берег, который позволит создать естественную фильтрацию воды и необходимую экосистему. Также предусматривается организация биодренажной системы и аэрации водоема для обеспечения уровня воды и равномерного насыщения кислородом.

Кроме того, появится прогулочная инфраструктура: террасная набережная на прибрежных водно-болотных угодьях, будет сохранен и созданы условия для экоклимата с флорой и фауной.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

На базе Центра урбанистики, а также в районном акимате Есиль руководителями Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и Управления охраны окружающей среды и природопользования не раз были проведены встречи с экоактивистами, экологами и активными жителями по вопросу Малого Талдыколя.