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18:51 07.02.2022

Экопарк появится на Большом и Малом Талдыколе

Нур-Султан Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
Появится прогулочная инфраструктура: террасная набережная на прибрежных водно-болотных угодьях, будет сохранен и созданы условия для экоклимата с флорой и фауной, сообщает Zakon.kz.

На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк. Для этого выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. Разрабатывается проектно-сметная документация по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, сообщает сайт столичного акимата.

Проект экопарка на Малом Талдыколе (ул. Е-10, напротив ЖК «Зеленый квартал») предусматривает благоустройство водоема: вдоль водоема будет каменный берег, который позволит создать естественную фильтрацию воды и необходимую экосистему. Также предусматривается организация биодренажной системы и аэрации водоема для обеспечения уровня воды и равномерного насыщения кислородом.

Кроме того, появится прогулочная инфраструктура: террасная набережная на прибрежных водно-болотных угодьях, будет сохранен и созданы условия для экоклимата с флорой и фауной.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

На базе Центра урбанистики, а также в районном акимате Есиль руководителями Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и Управления охраны окружающей среды и природопользования не раз были проведены встречи с экоактивистами, экологами и активными жителями по вопросу Малого Талдыколя.

Данияр Кунафин
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