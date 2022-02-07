Токаев поручил ускорить работу по модернизации Nur Otan

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря Nur Otan Асхата Оралова и поручил ускорить работу по модернизации партии, сообщает Акорда.

Как подчеркнул президент, необходима системная перестройка партии, которая должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам казахстанцев.

Главе государства рассказали о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Оралова, центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ реализации дорожных карт по исполнению предвыборной программы партии.