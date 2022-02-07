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19:17 07.02.2022

Токаев поручил ускорить работу по модернизации Nur Otan

Токаев Нур Отан Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость системной перестройки Nur Otan. Партия должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря Nur Otan Асхата Оралова и поручил ускорить работу по модернизации партии, сообщает Акорда.

Как подчеркнул президент, необходима системная перестройка партии, которая должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам казахстанцев.

Главе государства рассказали о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Оралова, центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ реализации дорожных карт по исполнению предвыборной программы партии.

Данияр Кунафин
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