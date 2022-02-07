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19:24 07.02.2022

Сколько лет вашему сердцу: кардиолог рассказала, как высчитать его возраст

Мужчина Фото: pixabay
Сердечно-сосудистая система человека может ускоренно стареть. Знание ее примерного биологического возраста позволяет спрогнозировать риск развития инсульта и инфаркта в ближайшие 10 лет, передает Zakon.kz.

По словам доктора медицинских наук Оксаны Ротарь, для подсчета возраста сердца и сосудов нужны два показателя – систолическое давление и уровень общего холестерина. Так, если у 55-летнего мужчины верхнее давление составляет 180 мм рт. ст., а холестерин – 8 ммоль/л, то суммарный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в его случае в ближайшее десятилетие составляет 12%. Если ситуация усугубляется курением, риск возрастает до 22%.

Как пишет Доктор Питер, на возраст сердца и сосудов влияют пол, возраст, уровень артериального давления, сахара и холестерина в крови, а также физической активности и вредного воздействия на легкие.

Кардиолог порекомендовала проходить обследование сердечно-сосудистой системы женщинам – после 50 лет, мужчинам – после 40. Артериальное давление должно быть не выше 140/90, холестерин в крови – не более 4,9 ммоль/л.

Риск инсульта и инфаркта повышают ожирение, сахарный диабет и ХОБЛ.

Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Ирина Мишура
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