В информационном пространстве намеренно искажают январские события – МВД

Министерством проводится работа по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. Личный состав продолжает нести службу в условиях особого режима. Во всех регионах страны проводится ОПМ «Правопорядок», в котором задействованы свыше 17 тыс. сотрудников и военнослужащих ОВД. В рамках отработок обеспечивается подворный обход, проверки съемных квартир, фермерских хозяйств и иных объектов с целью установления местонахождения организаторов беспорядков и оружия. Глава следственного департамента Санжар Адилов

В производстве следователей органов внутренних дел находится 2548 уголовных дел, по подозрению в совершении преступлений в ИВС водворено 887 лиц, из них 789 – арестованы. При этом 205 из них ранее привлекались к уголовной ответственности, а восемь находились в розыске.

Руководитель следственного департамента отметил, что вина подозреваемых доказывается изъятыми вещественными доказательствами, записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и другими.

В пример он привел задержание одного из подозреваемых в захвате акимата и спецтранспорта «Тигр» в городе Семей.

Вина подозреваемого доказана видеозаписью, обнаруженной в его мобильном телефоне. Он водворен в ИВС и с санкции суда арестован. Еще раз отмечаем, что органами следствия задерживаются только лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. По менее тяжким – применяются меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Санжар Адилов

По его словам, по каждой жалобе о злоупотреблениях должностными полномочиями и превышении власти проводится проверка службой собственной безопасности МВД и спецпрокурорами.

Сейчас в информационном пространстве мы наблюдаем, как намеренно искажаются прошедшие события. Заявляется о мирном характере митингов и неправомерном действии сил правопорядка. Все это делается для дискредитации принимаемых властями решений, а самое главное – для намеренного увода организаторов и участников массовых беспорядков от ответственности. Казахстанцы должны понимать, что это целенаправленная информационная кампания по манипуляции общественным сознанием. Санжар Адилов

Он призвал казахстанцев доверять только официальным, проверенным источникам информации, а также одновременно предупредил о недопустимости распространения заведомо ложной информации.