20:04 07.02.2022
Врач рассказала, как есть авокадо с пользой
Фото: pixabay
Употребление плода оказывает положительное влияние на работу мозга и органов зрения. Содержащаяся в нем клетчатка также помогает при проблемах с кишечником, передает Zakon.kz.
По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук с 25-летним стажем работы Зухры Павловой, мякоть авокадо содержит антиоксиданты, витамины В, C, E и много клетчатки. Энергетическая ценность на 100 граммов продукта – 160–200 килокалорий. Употребление авокадо положительно сказывается на работе мозга и органов зрения, помогает при проблемах с кишечником.
Как сообщает радио «Комсомольская правда», доктор посоветовала не выскребать мякоть авокадо до самой корки, поскольку она ядовита. Также полезный плод, в силу калорийности, не стоит есть слишком часто.
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