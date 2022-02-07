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20:04 07.02.2022

Врач рассказала, как есть авокадо с пользой

Авокадо Фото: pixabay
Употребление плода оказывает положительное влияние на работу мозга и органов зрения. Содержащаяся в нем клетчатка также помогает при проблемах с кишечником, передает Zakon.kz.

По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук с 25-летним стажем работы Зухры Павловой, мякоть авокадо содержит антиоксиданты, витамины В, C, E и много клетчатки. Энергетическая ценность на 100 граммов продукта – 160–200 килокалорий. Употребление авокадо положительно сказывается на работе мозга и органов зрения, помогает при проблемах с кишечником.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», доктор посоветовала не выскребать мякоть авокадо до самой корки, поскольку она ядовита. Также полезный плод, в силу калорийности, не стоит есть слишком часто.

Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Ирина Мишура
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