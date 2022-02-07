Врач рассказала, как есть авокадо с пользой

По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук с 25-летним стажем работы Зухры Павловой, мякоть авокадо содержит антиоксиданты, витамины В, C, E и много клетчатки. Энергетическая ценность на 100 граммов продукта – 160–200 килокалорий. Употребление авокадо положительно сказывается на работе мозга и органов зрения, помогает при проблемах с кишечником.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», доктор посоветовала не выскребать мякоть авокадо до самой корки, поскольку она ядовита. Также полезный плод, в силу калорийности, не стоит есть слишком часто.