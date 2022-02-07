20:45 07.02.2022
Два схрона боеприпасов нашли в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полицейские нашли 20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова и 40 патронов от пистолета системы «Макаров». Инициаторов тайников разыскивают, сообщает Zakon.kz.
20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружили полицейские во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы. Второй тайник с 40 патронами от пистолета системы «Макаров» нашли на пустыре в Алатауском районе, сообщили в ДП Алматы.
В полиции отметили, что боеприпасы могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков.
Оба факта зарегистрированы в ЕРДР в территориальных управлениях полиции по ст. 287 УК РК.
Боеприпасы изъяли и приобщили к материалам уголовных дел. Проводится работа по установлению инициаторов схронов.