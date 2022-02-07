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20:45 07.02.2022

Два схрона боеприпасов нашли в Алматы

Схрон оружия Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полицейские нашли 20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова и 40 патронов от пистолета системы «Макаров». Инициаторов тайников разыскивают, сообщает Zakon.kz.

20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружили полицейские во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы. Второй тайник с 40 патронами от пистолета системы «Макаров» нашли на пустыре в Алатауском районе, сообщили в ДП Алматы.

В полиции отметили, что боеприпасы могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков.

Оба факта зарегистрированы в ЕРДР в территориальных управлениях полиции по ст. 287 УК РК.

Боеприпасы изъяли и приобщили к материалам уголовных дел. Проводится работа по установлению инициаторов схронов.

Данияр Кунафин
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