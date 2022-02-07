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21:08 07.02.2022

Почти 25 тысячам работников подняли зарплату в Жамбылской области

Зарплата Жамбылская область Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с коллективами всех крупных предприятий региона и заслушал отчеты руководителей о проделанной работе за 2021 год, а также обсудил вопросы, касающиеся повышения зарплаты работников, улучшения условий труда, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылской области особое внимание уделяется сохранению рабочих мест, увеличению объемов производства и выполнению социальных обязательств перед работниками.

Жамбылская область заработная плата

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Акимат области, все предприятия и профсоюзы подписали специальный трехсторонний меморандум. В области 195 предприятий повысили зарплату работникам (около 25 тыс. человек) в среднем на 24%.

Аким Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

С начала 2022 года 31 предприятие повысило зарплату работникам в среднем на 12%. Работа продолжается.

аким Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В соответствии с поручениями президента Казахстана зарплата сотрудников ТОО «Казфосфат» в 2021 году была повышена на 25%, в этом году – на 15%, (всего трудятся 6200 человек), ТОО «Таразский металлургический завод» – на 25% (770 человек).

С 1 января 2021 года работникам АО «Таразэнергоцентр» увеличили зарплату на 28%, производственному персоналу – на 38%.

Зарплата Казахстан

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев поручил руководителям предприятий на системной основе осуществлять мероприятия по улучшению условий труда, ежегодно повышать зарплату, руководителям первичных профсоюзных организаций – оказывать помощь малоимущим и многодетным семьям.

Данияр Кунафин
Сапарбаев Бердибек Жамбылская область
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