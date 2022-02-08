Бывший профессиональный киберспортсмен дебютировал в ММА

Вышедший на пенсию профессиональный игрок Counter-Strike: Global Offensive Ярослав Ярзабковский успешно дебютировал в ММА, сообщает Dexerto.

Польский геймер провел свой первый бой 5 февраля в рамках «HIGH-лиги» – турнира, где в качестве бойцов выступают знаменитости. Там он сразился с польским бодибилдером Михалом Овчарзаком.

Встреча завершилась во втором раунде – киберспортсмен точным ударом отправил оппонента на пол октагона.

Ярослав Ярзабковский входил в состав знаменитого польского состава коллектива Virtus.Pro Эта команда была одной из лучших с 2014 по 2018 год.

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