NASA потратит на создание аппарата для забора образцов с Марса $194 миллиона

Как пишет ТАСС, компания Lockheed Martin должна будет создать небольшую и легкую ракету для отправки горных и осадочных пород, атмосферы с поверхности Красной планеты.

MAV станет первой ракетой, запущенной с другой планеты. Срок реализации проекта рассчитан на шесть лет.

Отмечается, что для доставки образцов грунта с Марса потребуется в целом три отдельных космических аппарата. Первым будет марсоход Perseverance, который осуществил посадку в районе кратера Езеро 19 февраля 2021 года. С помощью дистанционного манипулятора длиной 2,1 м марсоход соберет образцы грунта и оставит часть из них на поверхности планеты.

Затем уже другой марсоход, отправленный Европейским космическим агентством (ЕКА), должен будет забрать эти образцы и поместить в MAV, который выведет их на орбиту.

На финальном этапе космический корабль ЕКА Earth Return Orbiter (Орбитальный аппарат для возвращения на Землю) заберет их с орбиты Красной планеты и доставит обратно на Землю в 2030-х годах. Анализ этих образцов может дать ответ на вопрос о существовании жизни на Марсе.