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08:50 08.02.2022

Новая схема обмана – мошенники подкидывают в ящики фальшивые квитанции с QR-кодом

электричество Фото: pixabay
Россияне пожаловались на фальшивые квитанции с QR-кодом для оплаты услуг ЖКХ, передает Zakon.kz.

Как сообщает ren.tv, люди утверждают, что персональные данные в платежке найти просто – квитанции обычно не отдают в руки, а складывают в подъезде. В итоге мошенники воспользовались этой возможностью.

Я по QR-коду плачу. Обычно там идет квартира, адрес, я всегда сверяю, что за свою квартиру плачу, потому что однажды за соседей нечаянно заплатила. Оказалось, что ничего нет, идет просто оплата на какой-то счет. Просто счет, номер в банке, ни фамилии, ни адреса, ни того, что за газ плачу. Я посмотрела – это обычный счет, – рассказала россиянка Виктория. 

Женщина предполагает, что новый вид обмана рассчитан на пенсионеров, которые с большим доверием относятся к разносимым счетам от ЖКХ.

Елена Беляева
Россия
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