Как открыть свой бизнес — советы для начинающих
Ряды бизнесменов с каждым годом пополняются. Каждый второй хотел бы открыть собственный бизнес, будь у него возможность. И неудивительно: свое дело прибыльно, не нужно никому подчиняться, есть площадка для творческой реализации. Множество блогеров, знаменитостей да и просто обычные люди вкладывают свои деньги в предпринимательство, а не в недвижимость, как это было раньше. Далекие от бизнеса люди, накопив достаточную сумму, не знают, что делать дальше. Нередко многие сталкиваются с законодательными проблемами, потому что по началу напрочь забывают о регистрации предприятия, о налогах.
Советы по открытию своего стартапа:
Нужно избегать безрассудной траты денег. Вначале необходимо оценить жизнеспособность идеи. Поищите в интернете проекты схожие с вашим. Оцените насколько востребованным будет ваш продукт или сервис, посмотрите на то, как ведут бизнес ваши конкуренты. Сделайте какие-то заметки для себя.
Найдите свою целевую аудиторию, определите возраст, пол; подумайте как и чем вы можете помочь своим клиентам. Также необходимо подобрать площадку для бизнеса: офис, помещение или интернет, социальные сети.
Рассчитайте стоимость товара. Проанализируйте какая цена будет по карману вашим клиентам, но при этом помня, что необходимо покрыть все расходы и получить прибыль. Можно протестировать свою бизнес-идею на своей аудитории. Итогом этого анализа должна стать бизнес-стратегия.
После составления бизнес-стратегии необходимо расписать бизнес-план, который должен содержать подробное описание продукта с его дальнейшими изменениями, анализ рынка и характеристики возможных покупателей. По итогу бизнес план должен показать сколько денег потребуется на запуск проекта, когда он выйдет на самоокупаемость и на какую прибыль можно рассчитывать.
Зарегистрируйте бизнес. Можно вести его в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. ИП подходит тем, у кого небольшой бизнес, а ТОО - тем, кто планирует бизнес с большими оборотами. ИП зарегистрировать легче, но он не может привлекать инвестиции, а у ТОО в случае нарушений штрафы выше, чем у ИП.
Открыть расчетный счет в банке.
Проверить соответствие помещения требованиям пожарной безопасности.
Уточнить санитарные требования, если ваш бизнес связан с питанием или продуктами питания.
Проверить соответствие вашего продукта государственным стандартам.