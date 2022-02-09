Как открыть свой бизнес — советы для начинающих

Ряды бизнесменов с каждым годом пополняются. Каждый второй хотел бы открыть собственный бизнес, будь у него возможность. И неудивительно: свое дело прибыльно, не нужно никому подчиняться, есть площадка для творческой реализации. Множество блогеров, знаменитостей да и просто обычные люди вкладывают свои деньги в предпринимательство, а не в недвижимость, как это было раньше. Далекие от бизнеса люди, накопив достаточную сумму, не знают, что делать дальше. Нередко многие сталкиваются с законодательными проблемами, потому что по началу напрочь забывают о регистрации предприятия, о налогах.

Советы по открытию своего стартапа: