10:09 08.02.2022
Иммунолог рассказал, что придет на смену «омикрон-штамму»
Фото: pixabay
На смену новой разновидности коронавирусной инфекции — «омикрон-штамму» — может вновь прийти «дельта-штамм», считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Zakon.kz.
Таким мнением эксперт поделился в беседе с ura.
Сейчас мы четко видим, что «Омикрон» и какой-нибудь «Супер-Омикрон», то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее – это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации.Николай Крючков
И в какой-то период, как отметил иммунолог, «потомки, например, «Дельты», сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время».
Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем «Омикрон», и у нас произойдет смена доминирующего штамма.Николай Крючков
По словам эксперта, наиболее защищенными к новой мутации окажутся люди с гибридным иммунитетом.
Исследования показывают, что иммунитет, который был приобретен только в ответ на «Омикрон», без предшествующей вакцинации, является значительно ослабленным в отношении «Дельты».Николай Крючков
Иммунолог отметил, что «наиболее мощным является гибридный иммунитет, накопленный, когда человек переболел, вакцинировался, ревакцинировался, то есть организм познакомился с разными вариантами COVID-19 и их запомнил».
И он защищает по всем фронтам. Поэтому сейчас наиболее важно отслеживать иммунитет в отношении других линий.Николай Крючков
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