Иммунолог рассказал, что придет на смену «омикрон-штамму»

Таким мнением эксперт поделился в беседе с ura.

Сейчас мы четко видим, что «Омикрон» и какой-нибудь «Супер-Омикрон», то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее – это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации. Николай Крючков

И в какой-то период, как отметил иммунолог, «потомки, например, «Дельты», сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время».

Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем «Омикрон», и у нас произойдет смена доминирующего штамма. Николай Крючков

По словам эксперта, наиболее защищенными к новой мутации окажутся люди с гибридным иммунитетом.

Исследования показывают, что иммунитет, который был приобретен только в ответ на «Омикрон», без предшествующей вакцинации, является значительно ослабленным в отношении «Дельты». Николай Крючков

Иммунолог отметил, что «наиболее мощным является гибридный иммунитет, накопленный, когда человек переболел, вакцинировался, ревакцинировался, то есть организм познакомился с разными вариантами COVID-19 и их запомнил».

И он защищает по всем фронтам. Поэтому сейчас наиболее важно отслеживать иммунитет в отношении других линий. Николай Крючков