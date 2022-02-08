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10:09 08.02.2022

Иммунолог рассказал, что придет на смену «омикрон-штамму»

коронавирус, омикрон-штамм, смена, дельта-штамм, иммунолог, мнение Фото: pixabay
На смену новой разновидности коронавирусной инфекции — «омикрон-штамму» — может вновь прийти «дельта-штамм», считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Zakon.kz.

Таким мнением эксперт поделился в беседе с ura.

Сейчас мы четко видим, что «Омикрон» и какой-нибудь «Супер-Омикрон», то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее – это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации.Николай Крючков

И в какой-то период, как отметил иммунолог, «потомки, например, «Дельты», сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время».

Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем «Омикрон», и у нас произойдет смена доминирующего штамма.Николай Крючков

По словам эксперта, наиболее защищенными к новой мутации окажутся люди с гибридным иммунитетом.

Исследования показывают, что иммунитет, который был приобретен только в ответ на «Омикрон», без предшествующей вакцинации, является значительно ослабленным в отношении «Дельты».Николай Крючков

Иммунолог отметил, что «наиболее мощным является гибридный иммунитет, накопленный, когда человек переболел, вакцинировался, ревакцинировался, то есть организм познакомился с разными вариантами COVID-19 и их запомнил».

И он защищает по всем фронтам. Поэтому сейчас наиболее важно отслеживать иммунитет в отношении других линий.Николай Крючков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
COVID-19 Дельта-штамм Омикрон-штамм
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