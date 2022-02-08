Общественные медиаторы появятся в Казахстане

Предусматривается, что общественные медиаторы избираются собранием (сходом) местного сообщества города, района, поселка, села, сельского округа не реже одного раза в квартал.

Аппарат акима размещает на своем интернет-ресурсе, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях объявление об избрании общественных медиаторов с указанием требований к общественному медиатору, сроков подачи документов, а также почтового адреса и адреса электронной почты, на которые направляются документы.

Срок приема документов составляет 10 рабочих дней после даты опубликования объявления об избрании общественного медиатора.

Претенденты, желающие принять участие в избрании общественного медиатора, должны предоставить следующие документы:

заявление по форме; копию удостоверения личности гражданина РК; сведения о юридическом адресе; контактные данные (почтовый адрес или адрес электронной почты либо номер телефона или телефакса); сведения об области медиации, в которой специализируется; сведения о языке, на котором осуществляет медиацию; медицинские справки из медицинских организаций, оказывающих наркологическую помощь, и психоневрологической организации, выданные по месту жительства претендента; справку об отсутствии судимости.

Собрание по избранию общественного медиатора созывает и проводит местный акимат.

Проект правил размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.