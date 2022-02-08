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10:51 08.02.2022

Около 30 ДТП в Алматы – полиция обратилась к водителям

Алматы, гололед Фото: Zakon.kz
Многочисленные дорожно-транспортные происшествия, 10 из которых – с пострадавшими, зафиксированы на дорогах Алматы. В связи с гололедом полицейские призывают участников дорожного движения к соблюдению мер безопасности, передает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте полиции Алматы, ситуацию на дорогах усугубляет низкая дисциплина водителей.

Алматы ДТП

Фото: Zakon.kz

С шести утра в верхней части мегаполиса произошло более 25 дорожно-транспортных происшествий, 10 – с пострадавшими. Понятно, что осадки, гололед значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеются заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, не уважительно относятся друг к другу, пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте.Начальник УМПС ДП Алматы Манап Саттаров

гололед аварии

Фото: Zakon.kz

гололед Алматы

Фото: Zakon.kz

Алматы ДТП

Фото: Zakon.kz

гололед Алматы

Фото: Zakon.kz

Оксана Житникова
Алматы
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