Кукушкин начал турнир во Франции с победы

Для победы Кукушкину понадобилось более часа игрового времени и два сета – 6:3, 6:2. Теперь у Михаила есть возможность пройти в четвертьфинал французского Челленджера. Но для этого он в следующем раунде должен обыграть хозяина соревнований – Константа Лестьенна.

В начале этой недели на различных турнирах стартовали и другие казахстанские теннисисты. К сожалению, все они проиграли на начальных стадиях. Александру Недовесову не повезло в парном турнире в США, а Тимофей Скатов и Дмитрий Попко не смогли пройти квалификационные раунды во Франции и Аргентине соответственно.

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