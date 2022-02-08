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11:22 08.02.2022

Токаев: Январские события в корне изменили нашу жизнь

касым-жомарт токаев, январь, события, жизнь, изменение Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил, что в ходе беспорядков бизнесу был причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства сообщил, что в прошлом году экономика Казахстана выросла на 4%.

Но, к сожалению, январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес потерпел убытки. Согласно последним данным, причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, добавил он, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.

Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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