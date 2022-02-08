Токаев: Январские события в корне изменили нашу жизнь

Глава государства сообщил, что в прошлом году экономика Казахстана выросла на 4%.

Но, к сожалению, январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес потерпел убытки. Согласно последним данным, причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, добавил он, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.