11:22 08.02.2022
Токаев: Январские события в корне изменили нашу жизнь
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил, что в ходе беспорядков бизнесу был причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства сообщил, что в прошлом году экономика Казахстана выросла на 4%.
Но, к сожалению, январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес потерпел убытки. Согласно последним данным, причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В этой связи, добавил он, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.