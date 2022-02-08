11:21 08.02.2022
Ставки по утильсбору существенно уменьшатся – Смаилов
Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства сообщил, что ставки по утилизационному сбору с автотранспорта значительно уменьшатся, передает корреспондент Zakon.kz.
Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения.Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
По его словам, также продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование системы управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер.
Кроме того, проведут мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок.