Ставки по утильсбору существенно уменьшатся – Смаилов

Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

По его словам, также продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование системы управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер.

Кроме того, проведут мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок.