Министр экологии рассказал, когда утвердят ставки по утильсбору

Он отметил, что работа по пересмотру ставок утильсбора продолжается. Все активы и денежные средства банков второго уровня переданы в АО «Жасыл Даму».

Я буквально три-четыре рабочие группы сам лично провел по автотранспортным средствам, сельхозтехнике, кабельно-проводниковой продукции и упаковке. На сегодняшний день приняты решения по кабельно-проводниковой продукции, что ставка утильсбора будет нулевая. Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до 1 января 2023 года. Но потом приняли решение о том, что нулевая ставка утильплатежа по кабельно-проводниковой продукции будет бессрочна, то есть утильсбор платиться не будет. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

По автомобилям и сельхозтехнике работа продолжается. Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно предоставить свои расчеты и коэффициенты по этим ставкам, и уже после согласования с общественностью они будут утверждены.

Вы прекрасно знаете, что идут следственные мероприятия, была выемка документации. Но уже сейчас серверы подключены, с понедельника все полностью функционирует в прежнем режиме, утильплатежи принимаются. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Глава Минэкологии добавил, что ведомством создана комиссия из представителей юридического блока, Департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, которая сейчас рассматривает все приходы и расходы денежных средств деятельности ТОО «Оператор РОП».

Сейчас в «Жасыл Даму» находится порядка 220 млрд тенге, часть денег лежит в национальной валюте, часть – в долларах. Поэтому работа проводится. В ближайшее время я думаю, что мы утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Напомним, 11 января глава государства, выступая на заседании Мажилиса, поручил пересмотреть ставки утилизационных сборов и заявил, что ТОО «Оператор РОП» больше не будет заниматься сбором платежей.