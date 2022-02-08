Концепцию антикоррупционной политики утвердил Токаев

В документе дан анализ текущей ситуации и определены задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы.

В числе ключевых проблем обозначена бытовая коррупция.

Бытовая коррупция, обусловленная взаимодействием граждан и предпринимателей с представителями государственных органов и организаций в повседневной жизни, сохраняется во многих сферах. По результатам социологического исследования «Мониторинг состояния коррупции за 2020 год», проведенного ОФ «Транспаренси Казахстан», перечень чувствительных с точки зрения коррупции органов и учреждений из года в год практически не меняется: государственные поликлиники и больницы, полиция, управления земельных отношений, ЦОНы, государственные детские сады и вузы. В структуре коррупционной преступности за последние три года значительную часть занимают факты взяточничества – более 50%, говорится в документе.

В числе основных причин называются сохраняющиеся административные барьеры, двусмысленные и дискреционные нормы, недостаточная открытость государственных органов, высокая доля государственных услуг, оказываемых на альтернативной (бумажной) основе.

В документе отмечается слабая интеграция баз данных, что не позволяет обеспечить проактивную сервисную модель государства.

Также указывается на пассивность государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в вопросах противодействия коррупции, что не позволяет рассчитывать на реальное снижение уровня коррупции.

«Оплата труда государственных служащих и работников государственных организаций остается недостаточно конкурентоспособной по сравнению с корпоративным сектором. Отсутствует эффективный механизм предупреждения конфликта интересов при выполнении государственных функций. Действующая система декларирования в должной мере не подкреплена эффективными инструментами реагирования на факты значительного расхождения расходов и получаемых доходов. Поиск похищенных активов, возврат их в бюджет остается на втором плане ввиду сложности доказывания преступного происхождения имущества», – отмечается в документе.

В концепции указывается и на высокую коррупционную уязвимость процесса распределения бюджетных средств.

Недостаточная прозрачность информации о формировании и расходовании бюджетных средств относится к системным факторам, повышающим риск коррупции в управлении государственными финансами. Ключевой причиной негативной практики является недостаточная взаимосвязь между системой планирования и освоением бюджетных средств. Бюджетные заявки зачастую формируются на основании необоснованно завышенных ценовых предложений компаний, нередко аффилированных с ответственными лицами. Неэффективное планирование ведет к таким серьезным последствиям, как экономическая потеря и упущенная выгода, а также создает благоприятную почву для хищения при освоении бюджета. Разработчики концепции

Разработчики документа также отмечают, что не созданы условия для ознакомления общественности с «упрощенной» версией бюджета с указанием только ключевых сведений – без технических деталей и, соответственно, без ограничений для гражданского контроля.

Как отмечается, нетранспарентность процедур принятия решений о бюджетировании сужает возможности для обеспечения подотчетности и способствует коррупции.

Указывается также на недостаточную прозрачность госзакупок.

Так, в 2020 году доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составила 35%, это 7% в структуре ВВП Казахстана, «что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок».

Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы государственных закупок. Каждое пятое коррупционное преступление совершено в данной сфере. Разрозненность правовой базы, различных платформ и сайтов закупок является следствием отсутствия единого реализационного подхода и общей стратегии развития этой сферы, несмотря на один источник происхождения средств – бюджет государства. В этих условиях широко распространены факты искусственного завышения закупочных цен. Оценка потенциала поставщика не всегда объективна ввиду непрозрачности заключения поставщиком договоров с субподрядчиками при исполнении своих обязательств по договору о государственных закупках. Разработчики концепции

Они также отмечают такую проблему, как подписание фиктивных актов.

Вместе с тем в документе представлено видение развития антикоррупционной политики.

«Казахстан нацелен на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, неприятию населением любых форм коррупции и непотизму, приоритету превентивных мер», – говорится в документе.

Будет продолжено развитие целостной антикоррупционной политики, учитывающей международные стандарты и стратегические цели на предстоящий период.

Так, стратегической целью является достижение 47 баллов в индексе восприятия коррупции Transparensy International по итогам 2026 года, 55 баллов – к 2030 году.

Антикоррупционные меры планируется направить в первую очередь на устранение бытовой коррупции.