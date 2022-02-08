Курс доллара резко снизился на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429-431 тенге, евро – по 492-494 тенге, российские рубли – по 5,72-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI стали меньше на 0,19%, составив 91,15 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,25% — до 92,46 доллара за баррель.