11:26 08.02.2022
Курс доллара резко снизился на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 429,28 тенге, снизившись сразу на 2,05 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429-431 тенге, евро – по 492-494 тенге, российские рубли – по 5,72-5,78 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 февраля.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI стали меньше на 0,19%, составив 91,15 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,25% — до 92,46 доллара за баррель.