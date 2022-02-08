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Законодательство РК
11:35 08.02.2022

Цены на газ в Казахстане зафиксируют до 2024 года

Казахстан, цены, газ, фиксация Фото: pixabay
Премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства с участием президента страны сообщил, что цены на сырой и товарный газ в Казахстане будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал глава кабмина, по направлению обеспечения макроэкономической стабильности правительство сконцентрируется на реализации комплекса мер по контролю снижения инфляции, совершенствованию тарифной политики, обеспечению финансовой дисциплины и прозрачности.

Для насыщения внутреннего рынка, недопущения дефицита будет увеличено производство социально значимых продтоваров.

Также будет реализован первый этап создания национальной товаропроизводящей системы. Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн, цены на сырой товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Он добавил, что в рамках мероприятий по совершенствованию тарифной политики будут приняты законодательные меры по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля за реализацией ими инвестпрограмм.

Оксана Скибан
Смаилов Алихан Казахстан
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