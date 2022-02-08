Цены на газ в Казахстане зафиксируют до 2024 года

Как рассказал глава кабмина, по направлению обеспечения макроэкономической стабильности правительство сконцентрируется на реализации комплекса мер по контролю снижения инфляции, совершенствованию тарифной политики, обеспечению финансовой дисциплины и прозрачности.

Для насыщения внутреннего рынка, недопущения дефицита будет увеличено производство социально значимых продтоваров.

Также будет реализован первый этап создания национальной товаропроизводящей системы. Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн, цены на сырой товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Он добавил, что в рамках мероприятий по совершенствованию тарифной политики будут приняты законодательные меры по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля за реализацией ими инвестпрограмм.