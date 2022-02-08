Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:54 08.02.2022

Бизнес жалуется на невозможность подключения к кабелям «Казахтелекома» — Жумангарин

рк, интернет, казахтелеком, бизнес, жалобы Фото: pixabay
Бизнес не может подключиться к кабельным канализациям «Казахтелекома» для масштабирования независимых интернет-провайдеров и ID TV, заявил на расширенном заседании правительства председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня есть коммунальное рабство, мы заперты в своих домах, вынуждены смотреть одни и те же телеканалы, пользоваться услугами обслуживания лифтов и домофонов. Сейчас этот вопрос решается сменой поставщиков. В этом году дадим результат, думаю, до лета. Другой вопрос с кабельными канализациями. Бизнес жалуется, что не может подключиться к кабельным канализациям «Казахтелекома». Нет доступа, чтобы масштабировать различного рода бизнес в первую очередь с независимых интернет-провайдеров и ID TV. В ближайшее время пойдет записка по изменению этой системы и, в целом, системе «Казахтелекома».Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

В свою очередь председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев заверил, что на сегодня такая работа проводится и уже есть представители бизнеса, которые подключились к сети для предоставления услуг в селах страны.

Аналогичная работа, по его словам, проводится и в областных центрах.

В сельских населенных пунктах сейчас участвуют компании, которые с частного сектора представляют услуги. Аналогичную ситуацию проводим в городе, чтобы другим небольшим кабельным каналам предоставлять услуги. В целом, работа идет, считаю, что совместно с агентством в ближайшие год-два полностью дадим возможность четко и прозрачно подключать к линиям.Куанышбек Есекеев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет ждать конкретного результата и «абсолютно реального и правдивого доклада на эту тему». 

Айша Тулеубекова
Есекеев Куанышбек Жумангарин Серик Токаев Касым-Жомарт
Еще один праздничный день появится в Казахстане
07.02.2022
Должностные лица ДКНБ трех регионов бездействовали во время беспорядков – Генпрокуратура
07.02.2022
Генпрокуратура: Дикий Арман похищал людей во время беспорядков
07.02.2022
Отмена пожизненного председательства Елбасы в Совбезе и АНК — Токаев подписал поправки
07.02.2022
Токаев проведет расширенное заседание правительства
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все