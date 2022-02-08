Бизнес жалуется на невозможность подключения к кабелям «Казахтелекома» — Жумангарин

На сегодня есть коммунальное рабство, мы заперты в своих домах, вынуждены смотреть одни и те же телеканалы, пользоваться услугами обслуживания лифтов и домофонов. Сейчас этот вопрос решается сменой поставщиков. В этом году дадим результат, думаю, до лета. Другой вопрос с кабельными канализациями. Бизнес жалуется, что не может подключиться к кабельным канализациям «Казахтелекома». Нет доступа, чтобы масштабировать различного рода бизнес в первую очередь с независимых интернет-провайдеров и ID TV. В ближайшее время пойдет записка по изменению этой системы и, в целом, системе «Казахтелекома». Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

В свою очередь председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев заверил, что на сегодня такая работа проводится и уже есть представители бизнеса, которые подключились к сети для предоставления услуг в селах страны.

Аналогичная работа, по его словам, проводится и в областных центрах.

В сельских населенных пунктах сейчас участвуют компании, которые с частного сектора представляют услуги. Аналогичную ситуацию проводим в городе, чтобы другим небольшим кабельным каналам предоставлять услуги. В целом, работа идет, считаю, что совместно с агентством в ближайшие год-два полностью дадим возможность четко и прозрачно подключать к линиям. Куанышбек Есекеев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет ждать конкретного результата и «абсолютно реального и правдивого доклада на эту тему».