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12:03 08.02.2022

Шукеев: Мы должны эффективно использовать воду

встреча Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с владельцами крестьянских хозяйств. Он рассказал, как можно добиться хорошего урожая.

Глава области отметил, что в городе уже определен ряд способов завоза воды вручную. На территории Туркестана интенсивно реализуются проекты по формированию продовольственного пояса и водных объектов.

полив

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Мы должны показать пример эффективного использования воды в Туркестанском регионе и получения от нее большого урожая. Для этого есть все возможности. Водопроводную воду нужно экономить и учиться использовать с помощью новых технологий. Вокруг Туркестана мы создадим оазис, – сказал аким области.

обсуждение

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В окрестностях Туркестана аграрии поливают посевы дождем на специальной технике, привезенной из США. По словам специалистов, это очень эффективный подход. Благодаря этой инициативе расход водопроводной воды уменьшается в несколько раз, а урожайность увеличивается до четырех раз. В рамках комплексного плана большое внимание уделяется аграрной сфере, в том числе строительству водных объектов на территории Туркестана с целью формирования продовольственного пояса на площади 11 тыс. га и ликвидации дефицита сточных вод.

обсуждение

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проекты по формированию продовольственного пояса реализуются на территории Туркестана с применением интенсивных технологий. По комплексному плану реализуются крупные инвестиционные проекты, увеличивается объем выпускаемой сельскохозяйственной продукции, создаются новые рабочие места. По проекту «Агропарк» реализуется ряд уникальных инициатив.

обсуждение

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках проекта крестьяне при помощи эффективного орошения взялись за выращивание яблоневого сада, плодово-ягодных и бахчевых культур. Кроме того, инвесторы планируют реализовать проект по посеву и переработке люцерны с дождевальным орошением с применением американских технологий на площади 200 га. Стоимость проекта – 1,5 млн долларов.

Анастасия Московчук
Шукеев Умирзак Туркестанская область
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