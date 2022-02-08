12:07 08.02.2022
«Намеренно готовили прутья» для беспорядков: задержаны шесть жителей Алматы
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Шесть мужчин, раздававших арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны полицией в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным Управления по противодействию экстремизму ДП Алматы, были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 24 лет.
В ведомстве уточнили, что подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне Шанырак заготавливали отрезки металлической арматуры (70 см), а на следующий день раздавали их участникам массовых беспорядков.
К слову, этот процесс очевидцы сняли на камеру.
Участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждений силам правопорядка, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
Задержанным инкриминируется участие в массовых беспорядках, согласно ст. 272, ч. 2 УК РК. Они взяты под стражу.