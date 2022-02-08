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Законодательство РК
12:07 08.02.2022

«Намеренно готовили прутья» для беспорядков: задержаны шесть жителей Алматы

полиция Фото: пресс-служба ДП Алматы
Шесть мужчин, раздававших арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны полицией в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления по противодействию экстремизму ДП Алматы, были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 24 лет.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне Шанырак заготавливали отрезки металлической арматуры (70 см), а на следующий день раздавали их участникам массовых беспорядков.

К слову, этот процесс очевидцы сняли на камеру.

Участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждений силам правопорядка, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Задержанным инкриминируется участие в массовых беспорядках, согласно ст. 272, ч. 2 УК РК. Они взяты под стражу.

Анастасия Московчук
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