«Намеренно готовили прутья» для беспорядков: задержаны шесть жителей Алматы

По данным Управления по противодействию экстремизму ДП Алматы, были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 24 лет.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне Шанырак заготавливали отрезки металлической арматуры (70 см), а на следующий день раздавали их участникам массовых беспорядков.

К слову, этот процесс очевидцы сняли на камеру.

Участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждений силам правопорядка, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Задержанным инкриминируется участие в массовых беспорядках, согласно ст. 272, ч. 2 УК РК. Они взяты под стражу.