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12:10 08.02.2022

Дальнейшего роста цен на нефть и ускорения инфляции ожидают финансисты

ожидания по инфляция и ценам на нефть Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представил результаты опроса участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в феврале 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, эксперты ожидают дальнейшего роста цен на нефть, ускорения инфляции и замедления экономики.

Участники опроса прогнозируют, что к началу марта 2022 года курс USD/KZT составит 436,6 тенге за доллар (текущий – 431,3), а через год — вырастет до 449,2 тенге за доллар.

Как отмечают в АФК, на ожидания экспертов могли повлиять предстоящее ужесточение монетарной политики Федрезервом и рост геополитической напряженности в период опроса.

Ожидания недостаточного предложения при быстром восстановлении спроса на сырье обусловили рост нефтяных котировок с начала года на 20% (рост за весь 2021 год – 50%). На этом фоне среднесрочные ожидания по ценам на нефть улучшились до 82,1 доллара за баррель (79,1 ранее).

На фоне роста наблюдаемой инфляции (до 8,5% в январе), ралли на сырьевом рынке и усиления внешнего проинфляционного давления средняя оценка ожидаемой через год инфляции увеличилась до 8,3% (7,4% ранее).

По мнению экспертов, эффект от анонсированных масштабных антиинфляционных мер может носить средне- и долгосрочный характер, тогда как регулирование цен на ГСМ истекает в середине года.

После повышения базовой ставки сразу до 10,25% в январе большинство экспертов (60%) ожидают сохранения денежно-кредитных условий на текущем уровне до 9 марта. Остальные (40%) — прогнозируют ее дальнейшее повышение до 10,50%.

Также из опроса следует, что ускорение мировой инфляции и сохраняющееся негативное влияние COVID-19 могут замедлить экономический рост в 2022 году.

По оценке МВФ, рост мировой экономики составит 4,4% против предыдущего прогноза в 4,9%. Аналогично ожидания экспертов по росту ВВП Казахстана снизились до 3,4% с 3,6% ранее.

Лариса Черненко
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