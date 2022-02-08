Экс-гонщики «Астаны» в списке лучших на Вуэльте Валенсии – 2022

Пятидневная испанская велогонка завершилась итоговой победой россиянина Александра Власова (Bora-hansgrohe). В 2021 году он выступал за казахстанскую команду. Успех на королевском горном III этапе принес Александру майку лидера гонки, которую он удержал на двух финальных этапах.

В Топ-10 генеральной классификации вошли еще два бывших гонщика «Астаны» – Якоб Фульсанг (6-е место) и Луис Леон Санчес (7-е место).

Неплохо проявили себя новые члены Astana Qazaqstan Team, лучшую десятку Vuelta a la Comunidad Valenciana-2022 замкнул испанец Давид Де ла Круз. Итальянский ветеран Винченцо Нибали расположился на 17-й позиции.

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