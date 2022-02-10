В ВОЗ сделали заявление об изделиях на основе нагревания табака

Как отмечено в публикации, Всемирная организация здравоохранения пользуется возможностью, чтобы напомнить государствам-членам, являющимся сторонами Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, об их обязательствах в соответствии с конвенцией.

Изделия на основе нагревания табака относятся к категории табачных изделий, и, как следствие, на них в полной мере распространяются положения РКБТ ВОЗ (см. решение FCTC/COP8(22)). В частности, в соответствии со статьей 13.4(a) стороны конвенции обязаны ввести запрет на «все формы рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий, продвигающих табачные изделия на рынок такими средствами, которые являются ложными, вводящими в заблуждение или иным образом обманными или которые могут создать неправильное представление об их характеристиках, воздействии на здоровье, опасностях или выделяемых продуктах».

ВОЗ вновь заявляет о том, что более низкая концентрация опасных для здоровья веществ в изделиях на основе нагревания табака (ИНТ) не делает их безвредными и не тождественна более низкому уровню риска для здоровья, связанному с их употреблением.

В действительности в аэрозолях, образующихся в процессе использования ИНТ, некоторые токсические вещества содержатся в более высоких концентрациях, чем в дыме традиционных сигарет; кроме того, в этих аэрозолях присутствует ряд других токсинов, которые в дыме традиционных сигарет отсутствуют. Связанные с этим последствия для здоровья неизвестны.

Седьмого июля 2020 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США выдало разрешение на реализацию изделий на основе нагреваемого табака «IQOS Tobacco Heating System» в соответствии с положениями Федерального закона о продуктах питания, лекарственных препаратах и косметических средствах. Согласно этому закону реализация на рынке США новых видов табачной продукции требует получения предварительного разрешения.

В заявлении Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США говорится, что «данное решение не означает признания безопасности этой продукции или ее одобрения со стороны управления.

Кроме того, выданное производителю разрешение на реализацию данной продукции не позволяет ему делать какие-либо дополнительные заявления о более низком уровне риска, связанного с ее использованием, и прямыми или косвенными средствами способствовать формированию у потребителей ложного представления о том, что данная продукция была одобрена или поддерживается управлением или что управление считает данную продукцию безопасной для потребителей».

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США признало несостоятельными заявления производителя о том, что данная продукция является менее вредной для здоровья по сравнению с другими табачными изделиями или что ее употребление связано с менее высоким уровнем риска для здоровья.

В своем решении управление также требует от производителя вести мониторинг осведомленности молодежи о рисках и уровня использования данной продукции молодежью с тем, чтобы реализация данной продукции не привела к нежелательным последствиям в том, что касается ее потребления среди молодежи. Производитель также обязан отчитываться перед Управлением о принятых им мерах по предупреждению доступа молодежи к данной продукции и связанного с ним причинения вреда здоровью.

Принимая во внимание вред для здоровья, который могут наносить дополнительные токсичные вещества, образующиеся при использовании ИНТ, заявления о том, что использование ИНТ связано с меньшим уровнем воздействия на организм вредных для здоровья химических веществ по сравнению с традиционными сигаретами, могут вводить потребителей в заблуждение.

Кроме того, в цитируемом решении Управления производителю выдается временное разрешение на реализацию данной продукции только на территории США, основанное на учете факторов, специфических для США, – государства, не являющегося стороной Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ).

Все виды табачных изделий представляют опасность для здоровья, и ВОЗ настоятельно призывает страны к соблюдению РКБТ ВОЗ в полном объеме. Тщательное соблюдение положений Конвенции будет способствовать отказу от употребления табака и снизит число новых потребителей табачной продукции, особенно среди молодежи.

ВОЗ рекомендует обеспечивать полное прекращение употребления любых видов табачных изделий посредством реализации таких мер, как предоставление кратких медицинских консультаций по вопросу об отказе от курения, создание общенациональных бесплатных телефонных линий для помощи в отказе от курения, предоставление никотинзаместительной терапии и организация рассылки по мобильной связи текстовых сообщений для помощи в отказе от курения, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации 27 июля 2020 года.