Возврат Кок-Жайляу в Иле-Алатауский нацпарк: комиссия признала решение правомерным

В октябре 2021 года была создана комиссия по рассмотрению вопроса о переводе земельного участка площадью 1002,0 га, который находится в урочище Кок-Жайляу, из земель запаса обратно в Иле-Алатауский государственный национальный парк.

Комиссия посчитала возврат земель обратно в земли особо охраняемых природных территорий правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Иле-Алатауский национальный парк

Когда будет готово заключение государственной экологической экспертизы, пока не сообщается.

В 2014 году вышло постановление правительства о том, что земли Иле-Алатауского нацпарка из категории особо охраняемых природных территорий переводятся в категорию земель запаса Медеуского района Алматы. Это было сделано для строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу.

Общественники выступили против. В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев, учитывая их мнение, запретил строительство курорта в урочище.

В сентябре 2020 года для упрощения процедуры возврата земель на территории Кок-Жайляу в состав Иле-Алатауского нацпарка были внесены поправки в закон об особо охраняемых природных территориях.