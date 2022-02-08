Досаев пообещал улучшить экологию Алматы

Досаев сообщил, что улучшение экологического состояния города является одной из главных целей для обеспечения качественной жизни алматинцев.

Этот вопрос, добавил он, серьезно влияет на настроение горожан.

Согласно нашим оценкам за 2021 год, основными источниками загрязнения являются транспорт – 56%, ТЭЦ и промышленные предприятия – 39%, частный жилой сектор – 5%. Исходя из этих оценок, в 2022 году наши усилия будут направлены на приобретение экологических видов общественного транспорта. В I квартале этого года будет приобретено 300 единиц общественного газового транспорта, что увеличит долю экологически чистого транспорта с 30 до 37,4%. Аким Алматы Ерболат Досаев

Также, добавил аким, будет продолжена реализация программы «Жасыл Алматы» по высадке 1 млн деревьев. В этом году будет высажено более 300 тыс. саженцев. В итоге показатель площади зеленых насаждений на одного жителя увеличится с 7,7 до 12 м.