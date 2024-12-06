Досаев рассказал, что будет сделано для усиления сейсмобезопасности Алматы

Какие меры будут предприняты в Алматы по усилению сейсмической безопасности, рассказал аким города Ерболат Досаев на сессии маслихата, где рассмотрели бюджет мегаполиса на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник напомнил, что в январе 2024 года на совещании, посвященном сейсмической безопасности, глава государства поставил задачи по усилению сейсмозащиты Алматы.

"В 1-м полугодии 2025 года по итогам проведенного сейсмоаудита города будет разработана и внедрена городская программа по сейсмоусилению зданий по опыту Японии, США и Израиля. В рамках принятой вами (депутатами. – Прим. ред.) Программы реновации жилища Алматы мы скорректируем уже имеющуюся работу по сейсмоусилению государственных социальных и административных зданий", – сказал Досаев.

Он продолжил, что в 2025-2027 годах будут установлены дополнительно 70 сейсмостанций для усовершенствования автоматизированной системы раннего предупреждения о землетрясениях. В бюджете города на 2025 год предусмотрено 700 млн тенге.

В октябре 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал, что в Алматы создана южная база "Алатау" на случай разрушительного землетрясения.