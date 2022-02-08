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12:56 08.02.2022

Нужно оживить настоящий алматинский дух — Токаев

Алматы, улучшение, восстановление города Фото: Zakon.kz
Алматы — особый город, поэтому нужно обратить серьезнейшее внимание на улучшение социальных вопросов в целом и оживить настоящий алматинский дух, сказал на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Перед вами стоят большие задачи. Алматы для нас — особый город, поэтому нужно обратить серьезнейшее внимание на улучшение социальных вопросов в целом. Нужно оживить настоящий алматинский дух. И, конечно же, вернуть хорошее настроение жителям этого города.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уточнил, что более конкретные вопросы будут обсуждать в ходе его предстоящего визита в Алматы в начале марта.

Президент отметил, что в городе действительно есть проблемы, которыми ранее занимался экс-аким Бакытжан Сагинтаев.

Где-то он успел продвинуться вперед, где-то, по разным причинам, — не успел и не решил. Как бы то ни было, общее направление было взято правильно. Я думаю, что нам предстоит очень плотно и тесно поработать с общественностью Алматы.Касым-Жомарт Токаев

Выступая на расширенном заседании, аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что принято решение о перераспределении 2 млрд тенге, ранее запланированных на средний ремонт пр. аль-Фараби (от ВОАД до ул. Саина), на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, где сегодня нет или имеется некачественное дорожное полотно.

Аким отметил, что работа по поиску резервов будет продолжена.

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