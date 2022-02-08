500 млн тенге начислил Magnum клиентам за две недели после январских событий

Пока шло восстановление разрушенных магазинов в Алматы, торговая сеть в пять раз увеличила бонус пользователям своей программы лояльности Magnum club – с 1 до 5%. По сути, пятипроцентная скидка на все товары (кроме запрещенных законодательством для продвижения – алкогольной, табачной продукции и заменителей грудного молока) была добавлена ко всем действующим акциям и скидкам.

Фото: Magnum

Несмотря на то, что компания понесла очень большие убытки, мы по-прежнему ставим на первое место интересы наших любимых покупателей – говорит управляющий директор Magnum по маркетингу и клиентскому опыту Мария Мун. – Особенность всех наших акций в том, что мы не «обнуляем» действие одной акции при наложении на нее другой: покупатель может приобрести товар по акции со скидкой, например 30%, и дополнительно получить на сумму покупки бонус.

Акция действовала с 12 по 31 января во всех городах присутствия Magnum в Казахстане. Ею воспользовались более 430 тыс. человек из миллиона пользователей Magnum club. Всего по акции покупатели совершили более 1,6 млн покупок (в среднем по четыре на каждого участника Magnum club). Сумма начисленных бонусов составила около 500 млн тенге.

Наибольшую активность проявили жители Алматы, после того, как несколько дней января во время беспорядков продуктовые магазины были закрыты.

Торговая сеть Magnum представлена в 12 городах Казахстана 184 филиалами различного формата. Магазины сети Magnum ежедневно посещают около 350 тыс. человек.

Около 4 млн человек – постоянные покупатели торговой сети, а 1 млн человек – участники программы лояльности Magnum сlub.

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